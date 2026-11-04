برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتعميق التصنيع المحلي خارطة طريق لتعزيز الاقتصاد الوطني

أشاد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء قاعدة صناعية وطنية قوية وقادرة على المنافسة.

وأكد نظير في تصريحات خاصة أن اهتمام الرئيس بتطوير القدرات التصنيعية والتكنولوجية للهيئة العربية للتصنيع يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية الصناعة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات والمكونات الصناعية بجودة عالمية.

توطين الصناعات والتكنولوجيات الحديثة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التوسع في توطين الصناعات والتكنولوجيات الحديثة، والاستفادة من الخبرات الدولية، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير مهارات العمالة المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، فضلًا عن زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن توجيهات الرئيس بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والكيانات الصناعية والاستثمارية، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتوسيع قاعدة الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.