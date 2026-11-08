هوندا أفانسير 2027 الـ SUV تظهر لأول مرة

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا أفانسير موديل 2027 ، وتنتمي أفانسير لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب.

هوندا أفانسير موديل 2027 الجديدة

وتعيد أفانسيير اسم يحمل تاريخ مختلف في عائلة أكورد، لكن بهوية جديدة كلياً، وتصميم جديد لدى هوندا، مع خطوط حادة وملامح خلفية انسيابية.

مواصفات هوندا أفانسير 2027 الـ SUV

زودت سيارة هوندا أفانسير 2027 الـ SUV بالعديد من المميزات من ضمنها، شريط إضاءة نحيف إلى جانب المصابيح الخلفية بتصميم حرف L، ويظهر السقف بخط مائل نحو الخلف، وابتعدت هوندا عن التصميم التقليدي لسياراتها العائلية الحالية.

هوندا أفانسير موديل 2027 الجديدة

ويحمل الاسم تاريخ مهم لدى الشركة اليابانية، وتم استخدامه لأول مرة عام 1999، وقدمت هوندا أفانسيير كسيارة واجن تعتمد على قاعدة أكورد، واقتصرت مبيعاتها على السوق اليابانية، أما النسخة الجديدة فتستهدف فئة مختلفة تماماً، مع توجه نحو سيارات SUV العائلية الكبيرة بثلاثة صفوف من المقاعد.

محرك هوندا أفانسير 2027 الـ SUV

تعتمد سيارة هوندا أفانسير 2027 الـ SUV علي منظومة Honda Hybrid الهجينة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتحمل هذه السيارة أهمية أكبر ضمن خطة هوندا لتطوير منظوماتها الهجينة، وتستهدف الشركة إطلاق 15 طراز هجين جديد حول العالم، وتمتد الخطة من عام 2027 حتى نهاية مارس 2030.

هوندا أفانسير موديل 2027 الجديدة

وستعتمد هذه الطرازات علي منصة هجينة مشتركة تركز على تخفيف الوزن وزيادة صلابة الهيكل، وعملت هوندا علي تطوير نظام الدفع الكهربائي رباعي العجلات.

نبذة عن سيارة هوندا أفانسير

تعد هوندا أفانسيير سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات تاريخ وتطور مميز، وطرحت أول مرة عام 1999 في اليابان كسيارة ستيشن واجن مبنية على قاعدة عجلات طراز هوندا أكورد، واستمر إنتاجها حتى عام 2003.

وأعادت هوندا إحياء الاسم في أواخر عام 2016 لتكون سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم تصنف أعلى من CR- وتعد الطراز الرائدة للشركة في السوق الصيني .

وتم إنتاجها بالتعاون مع شركة GAC الصينية (GAC Honda)، وتتوفر بمحركين توربينيين سعة 1500 سي سي و سعة 2000 سي سي، وتوافرت أيضاً نسخة توأم لها تحمل اسم هوندا UR-V من إنتاج دونجفنج هوندا.