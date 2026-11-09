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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تُصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالساحل الشمالي الغربي ومدينة القاهرة الجديدة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
آية الجارحي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارات بإزالة عدد من مخالفات البناء والتعديات المقامة بدون سند قانوني أو ترخيص، بنطاق أجهزة تنمية القطاعين الأول والثاني ل الساحل الشمالي الغربي، ومدينة القاهرة الجديدة.

الحفاظ على أملاك الدولة

وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي للمخالفات والحفاظ على أملاك الدولة، وتطبيق القانون وتحقيق الانضباط العمراني بالمدن الجديدة.

 إزالة مخالفات البناء

وتضمنت القرارات إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بحي جاردينيا هايتس بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، والمتمثلة في تغيير نشاط البدروم إلى سكني فضلًا عن مخالفات بغرف السطح وذلك بالمخالفة لترخيص البناء الصادر للقطعة.

كما شملت القرارات إزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمقامة على أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون سند قانوني، وفي نطاق جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، حيث تضمنت القرارات إزالة مخالفات البناء المقامة أمام قرى سياحية بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، والمتمثلة في إقامة مبانٍ ومحال تجارية ومبنى سكني وإقامة سور وغرفة دون سقف على أرض مزروعة بأشجار الزيتون، ومبنى سكني وتجاري يتكون من بدروم ودور أرضي ومحال تجارية ودورين علويين، وذلك بدون ترخيص أو سند قانوني.

وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة مواصلة التصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات بمختلف صورها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين، وضمان الالتزام بالاشتراطات والتراخيص المعتمدة.

مخالفات البناء الإسكان المجتمعات العمرانية مدينة القاهرة الجديدة الحفاظ على أملاك الدولة إزالة مخالفات البناء

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