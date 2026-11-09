تكليف 98 مهندسًا ومهندسة للعمل معاونين لرؤساء 30 جهاز مدينة

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتكليف 98 مهندسًا ومهندسة للعمل معاونين لرؤساء نحو 30 جهاز مدينة.

وذلك عقب اجتيازهم البرامج والدورات التدريبية التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الإسكان والأكاديمية لتأهيل العاملين بالوزارة لتولي المناصب القيادية، ضمن توجه الوزارة نحو الاستثمار في الكوادر البشرية الشابة وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في إدارة منظومة العمل بالمدن الجديدة.

تمكين الشباب

ويأتي القرار اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية بشأن تمكين الشباب، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة لتولي مواقع المسؤولية والمشاركة في صنع القرار، وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة، من خلال الاعتماد على معايير الكفاءة والجدارة والتأهيل العلمي والعملي، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويُعد هذا التكليف خطوة ضمن استراتيجية وزارة الإسكان لتطوير منظومة العمل بأجهزة المدن الجديدة، والاستفادة من الكفاءات الشابة المؤهلة، وتعزيز كفاءة الإدارة التنفيذية، بما ينعكس على سرعة تنفيذ المشروعات، وتحسين مستوى الخدمات، وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة.