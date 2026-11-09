هوندا تطرح «Alpha» أول SUV كهربائية عالمية إنتاج هندي

كشفت شركة «هوندا» اليابانية رسميًا عن تسمية طرازها الكهربائي المرتقب باسم «هوندا ألفا»، مشيرة إلى تحديد 2 ديسمبر 2026 موعدًا للكشف العالمي الأول عن السيارة.

وتمثل هذه الخطوة تحولًا لوجستيًا بارزًا للصانع الياباني؛ حيث ستكون الهند القاعدة الإنتاجية الحصرية المخصصة للتصنيع والتصدير العالمي لهذا الطراز الجديد، والذي استُلهمت خطوطه الاختبارية الأولى من نموذج «0 Alpha» الذي ظهر للمرة الأولى في معرض اليابان للمواجهة والحركة (Japan Mobility Show) عام 2025.

شعار جديد ومنصة إنتاج مخصصة للأسواق العالمية

تعد «هوندا ألفا» أول سيارة إنتاج تجاري تحمل الشعار الجديد المطور للعلامة التجارية (Redesigned H logo)، وهو الشعار الذي تُخصصه الشركة لطرازاتها الكهربائية بالكامل القادمة لتمييز فئة الانبعاثات الصفريّة.

وسيجري تصنيع السيارة في مجمع «تابوكارا» الصناعي بولاية راجستان الهندية، ليصبح المرفق الرئيسي المسئول عن تلبية الطلب المحلي وتصدير الطراز للأسواق العالمية المختلفة.

إطلاق Honda Alpha ديسمبر 2026

استراتيجية التوسع في فئة المدمجة الرياضية

يأتي إطلاق «هوندا ألفا» ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة (Compact SUV)، للجمع بين التصميم العصري للمدن والمرونة الميدانية للطرق المفتوحة، مستهدفةً المنافسة في الفئات واسعة الانتشار عالميًا.

وتعكس هذه الخطوة إعادة ترتيب الأولويات الهندسية لشركة «هوندا» نحو الاعتماد على منصات كهربائية موحدة واقتصادية للتصنيع، عقب مرحلة التعديلات الهيكلية التي شهدتها استراتيجية التحول الكهربائي للشركة في عدة أسواق دولية.