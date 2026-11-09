بي واي دي تنافس على الرقم القياسي العالمي بسرعة 312 ميلًا في الساعة

سجلت السيارة الخارقة الكهربائية «يانج وانج U9 Xtreme» التابعة لعلامة «BYD» الصينية رقمًا قياسيًا جديدًا بعد وصولها إلى سرعة 503.17 كم/ساعة (ما يعادل 312.7 ميل/ساعة) على مسار مغلق بالطريق السريع E11 في إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقاد السيارة السائق "مارك باسينج" تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، لكسر الرقم القياسي السابق المسجل باسم الطراز نفسه في سبتمبر 2025.

التحفظات الفنية على توثيق الرقم القياسي

ترافقت المحاولة القياسية مع تحفظات واشتراطات فنية تجعل اعتماد الرقم كأسرع سيارة إنتاج تجاري محل جدل بين الهيئات التنظيمية؛ حيث تمت المحاولة في اتجاه واحد فقط للمسار (One-way run)، بينما تشترط لوائح القياس الدولية إجراء اختبارين في اتجاهين معاكسين لخصم تأثير اتجاه الرياح وانحدار الطريق.

كما تفرض الاشتراطات تصنيع وتسليم عدد أدنى من النسخ المتاحة للجمهور لاحتساب المركبة ضمن فئة «سيارات الإنتاج التجاري»، وهو ما لا ينطبق حاليًا على النسخة الاختيارية المسجلة.

المنظومة الميكانيكية والهندسة الديناميكية

تعتمد «يانج وانج U9 Xtreme» على منصة كهربائية بالكامل مجهزة بأربعة محركات مستقلة تنتج قوة إجمالية تتجاوز 1,300 حصان، بالتكامل مع نظام التعليق الهيدروليكي الذكي «DiSus-X» للتحكم في ثبات الهيكل عند السرعات الفائقة.

وأدخلت الشركة تعديلات ديناميكية مخصصة لهذه المحاولة شملت تقليل السحب الهوائي وتزويد المركبة بإطارات خاصة مجهزة لتحمل الإجهادات الحرارية الناتجة عن تجاوز سرعة 500 كم/ساعة، مما يعكس القدرات التقنية والهندسية التي وصلت إليها الصانعة الصينية في فئة السيارات الفائقة.