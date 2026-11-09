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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن لينكولن أفياتور EX8 2027 الرياضية

لينكولن أفياتور EX8
لينكولن أفياتور EX8
صبري طلبه

تواصل لينكولن الأمريكية تعزيز تشكيلتها من السيارات الفاخرة، مع التركيز على تطوير طرازات تتناسب مع احتياجات الأسواق العالمية، خاصة السوق الصيني الذي يشهد توسعًا في فئة السيارات الهجينة.

وفي هذا السياق، كشفت الشركة عن لينكولن أفياتور EX8 2027 Lincoln Aviator EX8، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتم تطويرها بالتعاون مع شركة شانجان الصينية، لتقدم اختلافات واضحة عن النسخة التقليدية من أفياتور.

لينكولن أفياتور EX8

تصميم لينكولن أفياتور EX8

حصلت أفياتور EX8 على واجهة أمامية بتصميم مختلف، تتضمن شبكة تهوية كبيرة ذات شكل مستطيل، تتوسطها علامة لينكولن، مع مصابيح أمامية مقسمة وشريط للإضاءة النهارية.

وتظهر الجوانب بخطوط ممتدة ومقابض أبواب تقليدية، إلى جانب قضبان لحمل الأمتعة أعلى السقف، ومستشعر ليدار مثبت في الجزء العلوي، وفي الخلف، تمتد وحدة الإضاءة بعرض السيارة، مع ظهور اسم LINCOLN أسفل المصابيح.

أبعاد لينكولن أفياتور EX8

تبلغ أبعاد السيارة 5055 مم للطول و1995 مم للعرض، بينما يتراوح ارتفاعها بين 1790 و1800 مم، وتصل قاعدة العجلات إلى 3010 مم، وتتوفر السيارة بعجلات قياس 21 أو 22 بوصة، بينما يتراوح وزنها دون ركاب بين 2480 و2580 كجم.

محرك لينكولن أفياتور EX8

تعتمد لينكولن أفياتور EX8 على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر، يحمل الرمز JL469ZQ1 ومن إنتاج شانجان، وتبلغ قدرته 110 كيلوواط، بما يعادل نحو 148 حصانًا، بينما تصل قدرته الصافية إلى 105 كيلوواط.

ويتصل المحرك بمنظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي PHEV، تستخدم بطارية من نوع فوسفات الحديد والليثيوم LFP، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 205 كيلومترات في الساعة، بينما لم تُعلن بعد بيانات التسارع أو مدى القيادة الكهربائية أو معدلات استهلاك الوقود. 

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