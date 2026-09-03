أسعار لينكولن نوتيلوس 2027 في السعودية | صور

كشفت شركة لينكولن عن طرازها الجديد لينكولن نوتيلوس موديل 2027 ، وتنتمي نوتيلوس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

لينكولن نوتيلوس موديل 2027

محرك لينكولن نوتيلوس موديل 2027

تحصل سيارة لينكولن نوتيلوس موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 250 حصان، وعزم دوران 380 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

لينكولن نوتيلوس موديل 2027

ويوجد بـ سيارة لينكولن نوتيلوس موديل 2027 أيضا محرك سعة 2000 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي، وتنتج قوة 285 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات لينكولن نوتيلوس موديل 2027

زودت سيارة لينكولن نوتيلوس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي عريض وجريء، وبها غطاء محرك معاد تصميمه، وبها رفارف منحوتة، وبها مصابيح أمامية وخلفية جديدة أنحف وأكثر انسجاماً، وبها شعار لينكولن في المنتصف، وبها عجلات رياضية مقاس 22 بوصة.

لينكولن نوتيلوس موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة لينكولن نوتيلوس موديل 2027 بها، لمسات سوداء لامعة، وبها شاشة عملاقة تمتد بمساحة واسعة مقاس 48 بوصة، وبها مقاعد مريحة مع تفاصيل راقية، وبها خيارات تصاميم بلاك ليبل الفريدة مثل مواضيع الألوان المتباينة ودرجات الجلد الفاخرة.

سعر لينكولن نوتيلوس موديل 2027

لينكولن نوتيلوس موديل 2027

تباع سيارة لينكولن نوتيلوس موديل 2027 في سوق السيارات السعوي بسعر 213 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة لينكولن في صناعة السيارات

تأسست شركة لينكولن عام 1917 على يد هنري إم ليلاند، وأصبحت العلامة الفاخرة الرائدة لشركة فورد منذ عام 1922، وأسست الشركة في الولايات المتحدة وسميت تكريماً للرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن.

لينكولن نوتيلوس موديل 2027

وأنتجت الشركة في بدايتها محركات للطائرات خلال الحرب العالمية الأولى، وواجه ليلاند صعوبات مالية دفعت بـ فورد موتور للاستحواذ على الشركة عام 1922 مقابل 8 مليون دولار.