فون دير لاين: استعادة حرية الملاحة في البحر الأسود ضرورة قصوى وأوروبا تدعم وقف إطلاق النار

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ضرورة استعادة حرية الملاحة في البحر الأسود والحفاظ عليها، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية وتزايد الهجمات في المنطقة.

وقالت فون دير لاين - في بيان اليوم الاثنين - إنها بدأت زيارة إلى منطقة البحر الأسود تشمل رومانيا وبلغاريا، لإجراء مباحثات مع قادة البلدين بشأن تطورات الوضع على الأرض وسبل تعزيز استجابة أوروبا للتحديات الأمنية المتصاعدة.

وأضافت أنها أجرت، قبيل بدء الزيارة، اتصالا هاتفيا وصفته بـ"الجيد" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكدة دعمها لدعوته إلى وقف إطلاق نار يشمل البنية التحتية الخاصة بالغذاء والطاقة.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتصال تناول كذلك الجهود الجارية للتوصل إلى السلام، والمحادثات المقرر عقدها في أبوظبي خلال الأسبوع الجاري، والتي سيشارك فيها الاتحاد الأوروبي إلى جانب شركائه.

وأعربت فون دير لاين عن تطلعها إلى لقاء الرئيس الأوكراني في دبلن في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، ومناقشة الخطوات المقبلة على طريق إحلال السلام مع عدد من القادة الأوروبيين.