غارات إسرائيلية متتالية على كفرتبنيت والقنطرة وقصف مدفعي يستهدف بلدات جنوبية

شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم / الاثنين / ، سلسلة غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان، حيث أغار على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية مرتين، بفاصل زمني أقل من نصف ساعة، كما استهدف بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون.

وسُجّل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء الجنوب، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الجوية والمدفعية على عدد من البلدات الجنوبية.

وفي قضاء صور، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباحا بلدتي المنصوري ومجدل زون، فيما طالت قذائف مدفعية وادي السلوقي بالقرب من بلدة قبريخا، كما استهدفت 3 قذائف مدفعية سهل مرجعيون، في إطار استمرار القصف الإسرائيلي الذي يطال مناطق متفرقة في جنوب لبنان.

تأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على الجبهة الجنوبية، مع تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي واستهداف المناطق السكنية والأودية والسهول، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي على ارتفاعات منخفضة في أجواء عدد من المناطق الجنوبية، ما يزيد من حدة التوتر الميداني في المنطقة.