الفرق المشاركة في النسخة الثانية من بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عاما

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عاما، برئاسة الكابتن محمد يوسف، رئيس قطاع الناشئين، الفرق المشاركة في النسخة الثانية من البطولة التي تنطلق الجمعة القادم على ملاعب النادي بمدينة نصر.

وينظمها النادي بالتعاون بين شركة الأهلي لكرة القدم، وإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتقام على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري.

ويشارك في البطولة 16 ناديا هي: الأهلي وكريستال بالاس الإنجليزي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وهو نفيد بودابست المجري، وإسكولا وارسو البولندي، ودوناتيلو كالتشيو الإيطالي، ومنتخب تنزانيا، وأهلي بنغازي الليبي، والاتحاد المصراتي الليبي، وسلودكا بولسكا البولندي، وإليكيا من جمهورية الكونفو الديمقراطية، وفوتبول أمبيشنز الهولندي، وميزيولي بودابست المجري، وزد، ووادي دجلة ورایت تو دريم الذي يضم لاعبين من غانا ومصر.