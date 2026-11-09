شتاء متقلب يضرب مصر.. هل أصبحت الظواهر الجوية المفاجئة واقعا جديدا؟

مع اقتراب فصل الشتاء، تتزايد حالة الترقب لدى المواطنين بشأن الطقس في مصر، خاصة مع تكرار التقلبات الجوية خلال الفترة الانتقالية بين الخريف والشتاء، والتي تجمع في اليوم الواحد بين ارتفاع نسبي في درجات الحرارة نهارًا وانخفاض واضح ليلًا، إلى جانب ظهور الشبورة المائية والأمطار ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الخريفية خلال الأيام الحالية، إذ يسود اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، يميل إلى الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يميل للبرودة إلى البارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

3 ظواهر جوية تضرب مصر

تشهد البلاد اليوم عدة ظواهر جوية في توقيت متقارب، يأتي في مقدمتها الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، خاصة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى أجزاء من القاهرة الكبرى.

وتنشط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

هل تغير شكل الطقس في مصر؟

التقلبات الجوية خلال هذه الفترة ليست ظاهرة جديدة على مصر، ففصل الخريف بطبيعته يمثل مرحلة انتقالية بين أجواء الصيف والشتاء، ولذلك تشهد البلاد خلاله تغيرات سريعة في درجات الحرارة وظهورًا متقطعًا للأمطار والرياح والشبورة.

لكن اللافت خلال السنوات الأخيرة هو اهتمام المواطنين بشكل أكبر بالتغيرات السريعة في الطقس، خاصة مع حدوث فترات قصيرة من ارتفاع درجات الحرارة يعقبها انخفاض ملحوظ، أو ظهور أمطار ورياح في توقيتات تختلف عن الصورة المعتادة التي اعتاد عليها المواطنون.

ولا يمكن من خلال حالة جوية واحدة أو عدة أيام متقلبة الجزم بأن مصر دخلت نمطًا جديدًا من الطقس، إذ تحتاج دراسة التغيرات المناخية إلى تحليل بيانات طويلة المدى ومقارنة درجات الحرارة وكميات الأمطار وتكرار الظواهر الجوية عبر سنوات.

ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

بحسب توقعات الأرصاد، تستمر الأجواء المعتدلة خلال الأيام المقبلة، مع تحرك محدود في درجات الحرارة.

وتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى اليوم الإثنين، بينما تسجل السواحل الشمالية 24 و16 درجة، وشمال الصعيد 26 و14 درجة، وجنوب الصعيد 28 و17 درجة.

ويوم الثلاثاء 10 نوفمبر، تستمر درجات الحرارة عند معدلات قريبة، فتسجل القاهرة والوجه البحري 24 درجة للعظمى و16 للصغرى، بينما تصل العظمى في السواحل الشمالية إلى 23 درجة، وشمال الصعيد 25 درجة، وجنوب الصعيد 28 درجة.

أما الأربعاء 11 نوفمبر، فتظل الأجواء معتدلة نهارًا، مع درجات حرارة عظمى تبلغ 24 درجة في القاهرة والوجه البحري، و23 درجة بالسواحل الشمالية، و26 درجة في شمال الصعيد، و27 درجة بجنوب الصعيد.

ومع الخميس والجمعة، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بصورة طفيفة، لتصل العظمى في القاهرة والوجه البحري إلى 25 درجة، ثم تستقر حول هذه المعدلات، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 28 درجة الخميس و29 درجة الجمعة.

الشبورة والأمطار في مقدمة المشهد

وتظل الشبورة المائية من أبرز الظواهر التي تستدعي الانتباه خلال الفترة الحالية، خاصة مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأوقات، لا سيما على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوصي الجهات المختصة قائدي السيارات بضرورة توخي الحذر خلال ساعات تكون الشبورة، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، مع تجنب القيادة بسرعة في حال انخفاض الرؤية.

وفي المقابل، تستمر فرص الأمطار على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري، مع احتمالات محدودة لأمطار خفيفة على مناطق أخرى، وهو ما يعكس طبيعة الطقس الانتقالية التي تشهدها البلاد خلال نوفمبر.

موعد نوة المكنسة 2026

ومع اقتراب منتصف نوفمبر، يزداد اهتمام المواطنين في الإسكندرية والمناطق الساحلية بموعد نوة المكنسة، التي تعد من أشهر النوات المرتبطة بفصل الخريف في المناطق الساحلية.

ويُتداول الموعد التقليدي لبدء نوة المكنسة في 16 نوفمبر 2026، وتستمر عادةً لنحو أربعة أيام، إلا أن هذا الموعد لا يمثل تأكيدًا بأن البلاد ستتعرض في ذلك اليوم تحديدًا لحالة جوية شديدة.

وتختلف قوة تأثير النوات من عام إلى آخر وفقًا للحالة الجوية الفعلية، ولذلك تظل بيانات هيئة الأرصاد الجوية الصادرة مع اقتراب الموعد هي المرجع الأهم لتحديد فرص الأمطار وسرعات الرياح وارتفاع الأمواج.

وترتبط نوة المكنسة عادةً بنشاط الرياح وسقوط الأمطار على السواحل، وقد يصاحبها اضطراب في حركة الملاحة وارتفاع الأمواج، لذلك تحظى بمتابعة خاصة من سكان المدن الساحلية والجهات المعنية بحركة البحر.

هل أصبح الشتاء أكثر تقلبًا؟

الإجابة تحتاج إلى قدر من الدقة؛ فالتقلبات الجوية لا تعني وحدها أن الشتاء أصبح أكثر قسوة أو أن الظواهر المفاجئة أصبحت قاعدة ثابتة.

لكن ارتفاع درجات الحرارة عالميًا والتغيرات المناخية يمكن أن يؤثرا في أنماط الطقس، وقد يساهمان في زيادة احتمالات بعض الظواهر المتطرفة أو تغير توقيت وشدة بعض الأنماط الجوية. ومع ذلك، فإن تحديد ما إذا كانت مصر تشهد تغيرًا دائمًا في نمط الشتاء يحتاج إلى بيانات مناخية طويلة المدى وتحليلات متخصصة.

ولهذا، فإن التعامل مع الطقس خلال الفترة المقبلة لا يجب أن يعتمد على التوقعات المتداولة فقط، وإنما على البيانات الرسمية المحدثة، خصوصًا مع سرعة تغير الخرائط الجوية خلال الفترات الانتقالية.

منار غانم تحذر من تقلبات الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء خريفية متقلبة، مع اعتدال الحرارة نهارًا وانخفاضها بشكل ملحوظ ليلًا، خاصة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى.

وأضافت في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الشبورة المائية تظهر خلال ساعات الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تمتد بصورة محدودة إلى القاهرة الكبرى.

وأضافت أن نشاط الرياح على فترات متقطعة قد يزيد الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل، مطالبة المواطنين بمتابعة التحديثات الجوية وعدم التسرع في تخفيف الملابس، مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة.

كيف يتعامل المواطنون مع التقلبات؟

أمام هذه الأجواء المتغيرة، يصبح الاستعداد أهم من محاولة التنبؤ الدقيق بكل تغير في الطقس، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والليل.

ويُنصح بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية قبل الخروج، خاصة في أيام توقع الشبورة أو الأمطار، إلى جانب اختيار الملابس المناسبة للتغير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

كما يجب على قائدي السيارات التعامل بحذر مع الشبورة، بينما ينبغي لسكان المناطق الساحلية متابعة التحذيرات المتعلقة بالأمطار والرياح وارتفاع الأمواج.

وبينما تقترب مصر من فصل الشتاء، تبدو الصورة الجوية الحالية أقرب إلى مرحلة انتقالية تحمل تفاوتًا طبيعيًا بين الدفء والبرودة، مع فرص متفرقة للأمطار والرياح والشبورة. أما الحكم على ما إذا كان الطقس المصري دخل بالفعل مرحلة جديدة من التقلبات، فيظل مرتبطًا بالبيانات المناخية الممتدة وليس بحالة جوية واحدة.