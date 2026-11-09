موعد نوة المكنسة.. حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وتحذير عاجل من الأرصاد

تتصدر حالة الطقس اهتمامات المواطنين خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال فصل الخريف، حيث يترقب المواطنون تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الشبورة المائية والأمطار ونشاط الرياح، بالإضافة إلى موعد نوة المكنسة التي تضرب محافظة الإسكندرية خلال شهر نوفمبر.

حالة الطقس اليوم الاثنين 9 نوفمبر

تشهد البلاد أجواء خريفية معتدلة خلال ساعات النهار، تميل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

وتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 24 درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى 16 درجة، وتسجل الإسكندرية 24 درجة للعظمى و17 للصغرى، و العظمى في أسوان تصل إلى 27 درجة مئوية.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تشير التوقعات الجوية إلى استمرار الأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع تدريجي محدود في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يشهد الثلاثاء 10 نوفمبر طقسًا معتدلًا نهارًا ومائلًا للبرودة ليلًا، مع استمرار فرص الأمطار على بعض المناطق الساحلية أما الأربعاء 11 نوفمبر فتستمر الأجواء المعتدلة نهارًا، مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا.

وبداية من الخميس 12 نوفمبر، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بصورة طفيفة، لتصل العظمى بالقاهرة إلى نحو 27 درجة، وتستمر الأجواء الأكثر دفئًا نسبيًا يومي الجمعة والسبت، مع تسجيل 27 و28 درجة على التوالي.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وتشمل أبرز الظواهر الجوية المتوقعة الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وتنشط الرياح على فترات متقطعة، ما يزيد الإحساس باختلاف درجات الحرارة خلال اليوم.

وناشدت الأرصاد قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة، والالتزام بالسرعات المقررة، مع متابعة التحديثات الجوية.

موعد نوة المكنسة 2026 في الإسكندرية

ومع اقتراب منتصف نوفمبر، يتزايد البحث عن موعد نوة المكنسة، التي تُعد من أشهر النوات البحرية التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية خلال فصل الخريف.

ومن المتوقع أن تبدأ نوة المكنسة يوم 16 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة 4 أيام، وفقًا للمواعيد التقليدية للنوات البحرية.

وتتميز النوة عادةً بنشاط الرياح الشمالية الغربية، وسقوط أمطار قد تكون غزيرة على المناطق الساحلية، إلى جانب اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج وانخفاض درجات الحرارة.

وسُميت نوة المكنسة بهذا الاسم بسبب الرياح التي تدفع مياه البحر والرواسب نحو الشاطئ، وكأنها تكنس الشواطئ.

هل نوة المكنسة مؤكدة يوم 16 نوفمبر؟

رغم أن الموعد المتعارف عليه لنوة المكنسة هو 16 نوفمبر، فإن هذا التاريخ ليس تأكيدًا على حدوث موجة طقس سيئ في ذلك اليوم، إذ تتوقف شدة النوة وتأثيراتها على الحالة الجوية الفعلية، وتحدد هيئة الأرصاد تفاصيل الأمطار والرياح من خلال بياناتها الرسمية مع اقتراب الموعد.

حالة الطقس من الاثنين الي السبت

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، محذرة من استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع ظهور عدد من الظواهر الجوية، أبرزها الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

وأوضحت منار غانم خلال صباح الخير يا مصر،أن البلاد تشهد أجواء خريفية، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد خلال ساعات النهار، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، في حين تنخفض درجات الحرارة خلال فترات الليل، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن الفارق بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل يستدعي الانتباه عند اختيار الملابس، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

منار غانم تحذر من الشبورة المائية على الطرق

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، أشارت منار غانم إلى تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت من أن الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لا سيما خلال الساعات الأولى من الصباح، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين المركبات، لتجنب وقوع الحوادث.

فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة

وأوضحت التوقعات الجوية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري.

وأضافت أن فرص الأمطار قد تمتد بصورة ضعيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة، مشيرة إلى اختلاف فرص وشدة سقوط الأمطار من منطقة إلى أخرى وفقًا للتوزيعات الجوية.