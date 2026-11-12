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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليلة أبو تريكة وبركات.. كيف أسقط الأهلي النجم الساحلي بثلاثية وتوج بعرش أفريقيا ؟

محمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة
منتصر الرفاعي

تحل اليوم 12 نوفمبر ذكرى واحدة من الليالي التاريخية في مسيرة النادي الأهلي الأفريقية عندما نجح الفريق الأحمر في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه عام 2005 بعدما حقق فوزا كبيرا على النجم الساحلي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، ليؤكد تفوقه ويحصد اللقب عن جدارة.

الأهلي يحسم النهائي بثلاثية في القاهرة

دخل الأهلي مواجهة الإياب أمام النجم الساحلي التونسي بطموح استعادة العرش الأفريقي بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في مدينة سوسة بالتعادل السلبي ليصبح الحسم مؤجلا إلى مواجهة القاهرة.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء ونجح نجومه في تقديم عرض قوي أسعد الجماهير الحمراء التي احتشدت في المدرجات لمساندة الفريق في واحدة من أهم محطاته القارية.

وافتتح محمد أبو تريكة التسجيل للأهلي في الدقيقة 20 ليمنح الفريق أفضلية مبكرة قبل أن يضيف أسامة حسني الهدف الثاني في الدقيقة 51 ويأتي محمد بركات ليضع بصمته بهدف ثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

مشوار الأهلي نحو اللقب الأفريقي

لم يكن تتويج الأهلي بالبطولة وليد الصدفة بل جاء بعد مشوار قوي قدم خلاله الفريق مستويات مميزة ونجح في تصدر مجموعته برصيد 14 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي هزيمة.

وفي الدور نصف النهائي اصطدم الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك ونجح في التفوق عليه بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بعدما فاز في المباراة الأولى بنتيجة 2-1 ثم كرر انتصاره بهدفين دون رد في لقاء العودة.

وبعد تجاوز عقبة الزمالك التقى الأهلي مع النجم الساحلي في النهائي وتعادل الفريقان دون أهداف في تونس قبل أن يحسم الفريق الأحمر المواجهة إيابا بثلاثية تاريخية ويتوج باللقب.

جيل مانويل جوزيه يصنع المجد الأفريقي

ارتبط هذا الإنجاز بجيل ذهبي من نجوم الأهلي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه الذي نجح في بناء فريق قوي امتلك عناصر مميزة في مختلف المراكز.

وضمت تشكيلة الأهلي في تلك المباراة أسماء بارزة على رأسها عصام الحضري ووائل جمعة وعماد النحاس ومحمد أبو تريكة ومحمد بركات ومحمد شوقي وعماد متعب وأسامة حسني وحسن مصطفى.

وكان التتويج عام 2005 هو اللقب الرابع للأهلي في تاريخ دوري أبطال أفريقيا بعد إنجازات أعوام 1982 و1987 و2001، ليواصل الفريق الأحمر ترسيخ مكانته بين كبار القارة السمراء.

وبقيت ليلة 12 نوفمبر 2005 واحدة من الذكريات الخالدة في تاريخ القلعة الحمراء بعدما نجح الأهلي في تحويل حلم جماهيره إلى واقع، بثلاثية حملت توقيع أبو تريكة وأسامة حسني وبركات وأعادت الكأس الأفريقية إلى خزائن النادي.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا النجم الساحلي التونسي محمد أبو تريكة أسامة حسني محمد بركات

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