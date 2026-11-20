أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة وصل إلى 8 سفن، كما تم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و518 شاحنة و95 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 800 راكب بموانيها.

وذكر المركز - فى بيان اليوم/الجمعة/- أن حركة الورادات شملت 4 سفن و4 آلاف طن بضائع و290 شاحنة و89 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات و4 سفن و6 آلاف طن بضائع و228 شاحنة و6 سيارات.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (ALCUID EXPRESS)، بينما غادرته السفينة (PELAGOS EXPRESS).. فيما شهد ميناء نويبع تداول 4500 طن بضائع و225 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى "آيلة، سينا، آور".