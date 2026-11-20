نفذت مديرية الصحة ببني سويف تحت إشراف د. هاني جميعة وكيل الوزارة، من خلال جهود إدارة العلاج الحر، برئاسةد. أحمد عبد العظيم حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ببا، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة الصحة والمحافظة، وفي إطار توجيهات المحافظ اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف بتكثيف الحملات الرقابية لتحقيق الانضباط في مستوى الخدمة الصحية بمختلف المنشآت ومكوناتها.

حيث أشار التقرير إلى أن الحملة التي نفذتها إدارة العلاج الحر بمركز ببا أسفرت عن إلغاء ترخيص مركز حضانات وتشميعه، والمرور على 20 منشأة طبية، مع تحرير 5 محاضر إثبات حالة لمخالفات اشتراطات الترخيص، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة، طبقًا للقانون رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004.

وتم تنفيذ الحملة بمشاركة الدكتورة شيرين سعيد مساعد مدير إدارة العلاج الحر، في إطار استمرار جهود الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية ومعايير تقديم الخدمة الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.