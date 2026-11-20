نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز سمسطا، على مدار يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تستهدف إيصال الخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة.

وجاءت القافلة بإشراف فريق القوافل الطبية العلاجية، ضم الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

وشملت القافلة 6 عيادات في تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والأسنان وتنظيم الأسرة والجلدية، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تم الكشف على 110 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان، وإجراء 113 تحليلًا بمعمل الدم، و361 تحليلًا بمعمل الطفيليات، و91 حالة موجات فوق صوتية، بالإضافة إلى فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ200 مواطن.

كما تضمنت القافلة تنظيم ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت عددًا من الموضوعات، منها فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، وسرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، وذلك بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين وتعزيز الوقاية من الأمراض.

وبلغ إجمالي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال القافلة 3216 خدمة.