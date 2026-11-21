شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، اليوم /السبت/، تصعيدا ميدانيا مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث انفجرت مسيّرة إسرائيلية على سطح أحد المنازل في حي الدير ببلدة النبطية الفوقا، فيما كانت مسيّرة أخرى قد انفجرت في محيط منطقة التعاونية في بلدة شوكين، وسط حالة من التوتر في المنطقة.

وفي النبطية، سُجل تحرك لآليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة زوطر الشرقية، تزامنا مع تنفيذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة داخل الأحياء السكنية، كما تعرضت أطراف بلدات ميفدون وزوطر والنبطية الفوقا لقصف مدفعي متقطع، فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا بين بلدتي زوطر وكفرتبنيت

وفي سياق متصل، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة برعشيت، بالتزامن مع تحرك آلياته العسكرية عند أطراف البلدة.

وفي قضاء مرجعيون في جنوب لبنان، واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها، حيث تقوم بأعمال تجريف لأشجار الزيتون في تلة الشريقة ببلدة الخيام، فيما أفيد بسماع أصوات آليات عسكرية تتحرك في محيط المكان، في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الحدودية.