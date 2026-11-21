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أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن زيارته إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية تمثل فرصة لتعميق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون بين البلدين.

وقال الشيخ تميم - في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) - “تمثل زيارتي إلى ألمانيا فرصة لتعميق شراكتنا الاستراتيجية وتوسيع التعاون بين بلدينا”.

وأضاف: "تناولت مباحثاتي مع الرئيس فرانك فالتر شتاينماير والمستشار فريدريش ميرتس، ولقاءاتي مع عدد من المسؤولين الألمان، تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي، وتنسيق جهودنا دعما للسلام والاستقرار".