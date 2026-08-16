مقدم 80 ألف جنيه.. خطوات وشروط التسجيل في حج القرعة 2027

يبحث آلاف المواطنون عن طريقة التقديم في حج القرعة2027 بعد إعلان وزارة الداخلية بشكل رسمي بدء استقبال الطلبات لموسم الحج2027 وقد حددت بعض الشروط والضوابط وطرق التسجيل عبر الموقع الإليكتروني مع تحديد مقدم الحجز بقيمة 80 ألف جنيه.

وقد بدأ تقديم طلبات التسجيل في حج القرعة2027 من الأربعاء 12 أغسطس 2026 وحتى الخميس 27 أغسطس 2026، من خلال جميع مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، أو إلكترونيا عبر بوابة وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إمكانية التقديم من خلال مركز تلقي طلبات الحج الهاتفي.

موعد وطريقة إجراء قرعة الحج 2027

ومن المقرر أن تعتمد وزارة الداخلية على نظام القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الفائزين، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج وبمختلف مديريات الأمن.

وتجرى القرعة وفقا لجدول زمني تحدده وتعلنه الإدارة العامة للشئون الإدارية في وقت لاحق، على أن يكون الاختيار وفقا للحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة المتقدم والمثبت في بطاقة الرقم القومي.

مقدم حجز حج القرعة 2027

يُطلب من الفائزين في القرعة سداد الدفعة الأولى من تكاليف الحج والتي تبلغ 80 ألف جنيه، خلال المدة المحددة عقب إعلان نتيجة القرعة، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تعلنها وزارة الداخلية.

ويتم سداد هذا المبلغ خلال 12 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، ويتم السداد من خلال فروع البنوك الوطنية ومكاتب البريد، بينما يتم إعلان باقي تكاليف الحج وقيمة تذاكر الطيران لاحقًا وفق ما تحدده الجهات المختصة.

شروط التقديم في حج القرعة2027

وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية التقديم، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لموسم الحج.

ومن أبرز الشروط ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، مع ضرورة تقديم إقرار يفيد بعدم أداء مناسك الحج من قبل.

كما يلتزم المواطن باختيار جهة واحدة فقط للتقديم على الحج، سواء من خلال القرعة أو السياحة أو التضامن.

ويعتبر الطلب مسجلا بصورة نهائية لدى جهة التقديم الأولى بمجرد غلق باب التقديم، ولا يجوز إلغاء الطلب أو التقدم من خلال جهة أخرى إلا بعد إعلان نتيجة القرعة.

ويشترط أيضا أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا يتم قبول الطلبات الخاصة ببطاقات منتهية الصلاحية.

كما يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية القانونية وقادرا على أداء مناسك الحج وفقا للضوابط المقررة.

طرق التقديم في حج القرعة 2027

حددت وزارة الداخلية ثلاث وسائل رسمية يمكن للمواطنين من خلالها التقدم للمشاركة في حج القرعة 2027، بما يتيح مرونة أكبر في اختيار الطريقة المناسبة لكل متقدم وفق ظروفه وإمكاناته.

وتشمل الوسائل الآتية:

مراكز وأقسام الشرطة، حيث يمكن للمواطن تقديم الطلب من خلال مختلف مراكز وأقسام الشرطة التابعة لمديريات الأمن على مستوى الجمهورية دون اشتراط التقيد بمحل الإقامة، مع استيفاء نموذج التقديم وإدخال جميع البيانات المطلوبة.

التقديم الإلكتروني، ويتم عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية، مع تسجيل بيانات المتقدم طبقًا لبطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى بيانات المرافق والحالة الصحية.

التقديم هاتفيًا، من خلال مركز تلقي طلبات الحجاج عبر الرقم الموحد 0227983000، مع الالتزام بإدخال جميع البيانات كما هي مدونة في المستندات الرسمية.

رابط التقديم على حج القرعة 2027

يستطيع المواطنون الراغبون في أداء فريضة الحج التقديم إلكترونيًا على قرعة الحج 2027 من خلال بوابة الحج المصرية الموحدة ، مع ضرورة إدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة ومراجعتها قبل إتمام الطلب، ويجب على المتقدم الالتزام بالتقديم من خلال جهة تنظيمية واحدة فقط، سواء حج القرعة التابع لوزارة الداخلية أو حج السياحة أو حج الجمعيات الأهلية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في حج القرعة2027

يتعين على الراغبين في التقديم تجهيز جميع البيانات الأساسية قبل بدء التسجيل، بما يضمن سرعة استكمال الإجراءات ودقة مراجعة الطلبات.

وتشمل المستندات والبيانات المطلوبة الآتية:

بطاقة الرقم القومي سارية.

البيانات الشخصية طبقًا للمستندات الرسمية.

بيانات المرافق إن وجد.

البيانات الخاصة بالحالة الصحية.

الإقرار بعدم سبق أداء فريضة الحج.

وتولي الجهات المختصة أهمية كبيرة لدقة البيانات المسجلة، خاصة الاسم، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، وبيانات المرافق، والحالة الصحية، وذلك لتجنب أي أخطاء قد تؤثر في إجراءات فحص الطلب.