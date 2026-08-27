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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم.. تراجع الدولار واليورو في البنوك

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار عدد من العملات الأجنبية تحركات جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، وفقًا لآخر تحديث معلن من البنك الأهلي المصري، مع استمرار تداول الدولار قرب مستوى 50 جنيهًا، بالتزامن مع تراجع طفيف في أسعار عدد من العملات الأجنبية.

ويأتي ذلك وسط متابعة مستمرة لتحركات أسعار الصرف داخل البنوك، خاصة الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، باعتبارها من أبرز العملات المتداولة في السوق المصرفية المصرية.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 50.20 جنيه للشراء، مقابل 50.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو نحو 58.5382 جنيه للشراء، مقابل 58.7353 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني نحو 68.4025 جنيه للشراء، مقابل 68.6645 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي نحو 36.2037 جنيه للشراء، مقابل 36.365 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سجل الفرنك السويسري نحو 62.4533 جنيه للشراء، مقابل 62.7965 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني

بلغ سعر 100 ين ياباني نحو 31.5208 جنيه للشراء، مقابل 31.6571 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي

سجل الدولار الأسترالي نحو 35.9432 جنيه للشراء، مقابل 36.1456 جنيه للبيع.

ويتابع المتعاملون حركة أسعار العملات الأجنبية على مدار اليوم، في ظل ارتباطها بالتغيرات في الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب داخل السوق المصرفية المصرية.

العملات الأجنبية الدولار اليورو

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