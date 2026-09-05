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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على طالب بحوزته 500 ألف قطعة ألعاب نارية في القليوبية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم)، وضبط بحوزته (قرابة 500 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") 

 وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، وأضاف بتحصله على المضبوطات من (مالك مقهى - مقيم بذات الدائرة) ، "أمكن ضبطه" وبحوزته (1100 قطعة ألعاب نارية محتلفة الأحجام والأنواع) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح مالية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الامنية التواصل الإجتماعى الألعاب النارية

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