بلال السيسي: الأهلي لا يفكر في التعاقد مع أحمد فتوح

قال الناقد الرياضي بلال السيسي، إن الزمالك وبيراميدز يمتلكان القدرة على الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، متحدثًا عن موقف أحمد فتوح، لاعب الزمالك، من التجديد مع الفريق.

وأضاف بلال السيسي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك وبيراميدز قادران على المضي بعيدًا في دوري أبطال أفريقيا».

وأشار بلال السيسي إلى أن الأهلي استعاد شخصيته هذا الموسم رغم أن الأداء غير مقنع حتى الآن مع المدرب المغربي الحسين عموتة، موضحا أن الأهلي فرض شخصيته المعتادة في تحقيق الانتصار حتى لو كان الأداء ليس على المستوى المطلوب.

وحول أزمة تجديد تعاقد أحمد فتوح مع الزمالك، أكد بلال السيسي أن مشكلة غياب فتوح عن المباريات مع الزمالك ليست متعلقة بالتعاقد الخاصة به ولكن اللعب يُعاني من إصابة بالفعل.

وتحدث بلال السيسي عن أن النادي الأهلي لا يفكر في التعاقد مع أحمد فتوح، مشيرًا إلى ان اللاعب يرغب في تجديد تعاقده مع الزمالك وكان قد حصل على وعود سابقة بتجديد تعاقده بالفعل.



