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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المنتخب يطمئن على أحمد فتوح لحسم موقفه من معسكر سبتمبر

أحمد فتوح
أحمد فتوح
رباب الهواري

قالت الإعلامية دينا سليم، إن الجهاز الطبي لمنتخب مصر حرص على متابعة حالة أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، والاطمئنان على تطورات إصابته في أصابع القدم، خاصة مع اقتراب معسكر الفراعنة المقرر خلال شهر سبتمبر الجاري.

واضافت دينا خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور"، أن الجهاز الطبي للمنتخب يتابع موقف فتوح بالتنسيق مع الجهاز الطبي لنادي الزمالك، من أجل الوقوف على مدى جاهزية اللاعب للمشاركة في المعسكر المقبل، في ظل صعوبة مشاركته في تدريبات فريقه خلال الفترة الحالية بسبب الإصابة وعدم قدرته على ارتداء الحذاء.

ويعد أحمد فتوح أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها حسام حسن في الجبهة اليسرى لمنتخب مصر، ويترقب المدير الفني تطورات حالته، قبل حسم موقفه النهائي من الانضمام إلى المعسكر المقبل.

فتوح منتخب مصر حسام حسن اخبار الرياضة

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