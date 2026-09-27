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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تعاد الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب

الصلاة
الصلاة
محمد شحتة

أجاب الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم السهو في عدد ركعات الصلاة، موضحًا أن الحكم يختلف بحسب حالة المصلي.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريح له، أن من كان كثير الشك والسهو بشكل دائم يبني على الأكثر ويكمل صلاته، رفعًا للمشقة ودفعًا للوسوسة.

وأضاف أن من يعرض له السهو أحيانًا بشكل غير دائم، فإنه يبني على الأقل، ثم يتم صلاته ويسجد للسهو قبل السلام.

وأشار إلى أن سجود السهو يكون سجدتين، ثم السلام بعدهما، مؤكدًا أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة ولا يلزم إعادتها.

وأكد أن إعادة الصلاة بسبب الوسوسة قد تفتح بابًا من الشكوك المتكررة، لذلك يُكتفى بسجود السهو ما دام المصلي قد أتم أركان صلاته.

هل سجود السهو يعوض الركعة الناقصة؟

كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم من ينسى عدد ركعات الصلاة، موضحًا ما ينبغي على المصلي فعله إذا اكتشف أنه أدى الصلاة ناقصة، وما إذا كان سجود السهو يمكن أن يحل محل الركعة التي لم يتم الإتيان بها.

وأوضح أن الركعة من الأركان الأساسية في الصلاة، ولا يمكن الاستغناء عنها أو اعتبار الصلاة مكتملة من دون الإتيان بها.

واضاف أمين الفتوى أن سجود السهو شُرع لجبر السهو الذي يقع في الصلاة، لكنه لا يُغني عن أداء الركن الذي نُسي، وبالتالي فإن المصلي إذا نقصت صلاته ركعة، فلا يكفيه أن يسجد للسهو فقط، بل يجب عليه أولًا الإتيان بالركعة الناقصة.

وضرب الدكتور محمود شلبي مثالًا على ذلك بمن صلى صلاة العشاء ثلاث ركعات بدلًا من أربع، موضحًا أن عليه أن يأتي بالركعة الرابعة كاملة بأركانها، ثم يتشهد ويسجد للسهو، مؤكدًا أن سجود السهو لا يقوم مقام الركعة التي تم نسيانها.

وأشار إلى أن سجود السهو يكون سجدتين في نهاية الصلاة، لافتًا إلى أن المصلي يمكنه أن يسجدهما قبل السلام أو بعده، وأن الأمر في ذلك واسع، إلا أن ذلك لا يعني جواز الاكتفاء بسجود السهو عند وجود ركعة ناقصة، لأن السجود لا يعوض الركن الذي لم يؤدَّ.

الصلاة الشك في الصلاة الشك في عدد الركعات الشيخ أحمد العوضي أمين الفتوى دار الإفتاء

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