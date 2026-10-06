دي ماريا يودّع ميسي: جاء اليوم الذي لم نكن نريده

وجّه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا رسالة مؤثرة إلى مواطنه ليونيل ميسي، مؤكدًا أن الوقت حان لوداع قائد منتخب الأرجنتين، في لحظة وصفها بالاستثنائية والمميزة للجميع.

ميسي

وقال دي ماريا: «لقد جاء رسميًا اليوم الذي لم يكن أحد منا يريده أن يأتي، حان وقت وداع ميسي»، مضيفًا: «بلا شك، سيكون يومًا استثنائيًا ومميزًا للغاية للجميع».

واختتم دي ماريا رسالته لميسي قائلًا: «ليو، شكرًا لك على كل شيء، سنظل ممتنين لك طوال حياتنا».

ويُعد ميسي أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، بعدما حقق مسيرة استثنائية على مستوى الأندية والمنتخب الأرجنتيني، وتوج بكأس العالم 2022، إلى جانب حصوله على الكرة الذهبية 8 مرات.