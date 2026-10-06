اتفاق جنتلمان.. منتخب الناشئين يوافق على مشاركة خماسي الزمالك أمام زد

توصل نادي الزمالك إلى اتفاق مع الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، بقيادة حسين عبد اللطيف، يسمح بمشاركة خماسي الفريق الشاب في مباراة زد، المقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات كأس العاصمة.

ويشارك كل من مالك عمرو، أحمد صفوت، أدهم حسيب، آدم القزاز وعزت محمد مع الزمالك أمام زد، على أن ينضم اللاعبون إلى معسكر منتخب الناشئين عقب انتهاء المباراة مباشرة.

وجاء الاتفاق في إطار التنسيق بين الزمالك والجهاز الفني لمنتخب الناشئين، بما يضمن استفادة الفريق من جهود اللاعبين في مواجهة زد، مع التزامهم بالانضمام إلى معسكر المنتخب عقب اللقاء.