رئيس كيتارا يرصد مكافأة كبرى لتحفيز لاعبيه للفوز على الأهلي بالكونفيدرالية

كشفت بعض التقارير الصحفيه عن رصد رئيس نادي كيتارا الأوغندي مكافأة قدرها 400 مليون شلن أوغندي في حال تأهله لدور المجموعات على حساب الأهلي في كأس الكونفدرالية

ويتراس سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بعثة فريق الكرة الأول التي تطير إلي أوغندا يوم 14 أكتوبر الجاري لمواجهة فريق كيتارا يوم 17 في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتك تكليف عبد الحفيظ برئاسة البعثة بعد اعتذار زميله في مجلس الإدارة محمد الجارحي عن عدم قبول هذه المهمة لظروف خاصة به تمنعه من السفر والتواجد خارج مصر.