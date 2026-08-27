أسعار الذهب اليوم الخميس 27 أغسطس.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب في السوق المحلية، والتي شهدت تحركات في أسعار المعدن الأصفر، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة السوق.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18: 5584 جنيهًا للجرام.

5584 جنيهًا للجرام. عيار 21: 6515 جنيهًا للجرام.

6515 جنيهًا للجرام. عيار 24: 7445 جنيهًا للجرام.

7445 جنيهًا للجرام. الجنيه الذهب: 52120 جنيهًا.

ما العوامل التي تحدد سعر الذهب؟

يتأثر سعر الذهب في السوق المحلية بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

عوامل تسعير الذهب.. لماذا ترتفع الأسعار أو تنخفض؟

يتحدد سعر الذهب في السوق المحلية وفق مجموعة من العوامل المتداخلة، ولا يعتمد فقط على سعر الأوقية عالميًا، إذ تتأثر الأسعار المحلية بحركة الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار وحجم العرض والطلب، إلى جانب المصنعية والرسوم المضافة على المشغولات.

أهم عوامل تسعير الذهب

1. السعر العالمي للأوقية

يُعد سعر الذهب عالميًا من أهم العناصر المؤثرة في تحديد السعر المحلي، حيث تؤدي حركة الأوقية في البورصات العالمية إلى تغير أسعار الذهب داخل السوق المصرية.

2. سعر الدولار مقابل الجنيه

نظرًا لأن الذهب يتم تسعيره عالميًا بالدولار، فإن تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه ينعكس على تكلفة الذهب في السوق المحلية، وقد يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة أسعار الذهب محليًا.

3. حركة العرض والطلب

كلما زاد الإقبال على شراء الذهب، خاصة في أوقات الأزمات أو عدم استقرار الأسواق، ارتفع الطلب وقد تتحرك الأسعار صعودًا، بينما قد يؤدي تراجع الطلب إلى انخفاض أو استقرار الأسعار.

4. قرارات الفائدة العالمية

تؤثر قرارات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حركة الذهب، إذ يمكن أن تؤثر أسعار الفائدة على توجه المستثمرين بين الذهب والأصول الاستثمارية الأخرى.

5. الأوضاع الاقتصادية والسياسية عالميًا

يلجأ بعض المستثمرين إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في فترات التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، وهو ما قد يرفع الطلب العالمي عليه ويدعم أسعاره.

6. مشتريات البنوك المركزية

زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب ترفع الطلب العالمي على المعدن الأصفر، وقد تدعم ارتفاع أسعاره، بينما يؤثر تراجع المشتريات في اتجاهات السوق.

7. سعر المصنعية والدمغة

عند شراء المشغولات الذهبية، لا يدفع المستهلك سعر الجرام فقط، وإنما تضاف المصنعية والدمغة، وتختلف قيمتها بحسب نوع المشغول ووزنه وتصميمه والتاجر.

8. اختلاف العيار

يختلف سعر الجرام بحسب درجة نقاء الذهب؛ فعيار 24 هو الأعلى في نسبة الذهب، يليه عيار 21 ثم عيار 18، ولذلك تختلف أسعار الجرام بين هذه الأعيرة.

9. تكلفة التداول وهوامش التجار

تدخل تكاليف التشغيل والتداول وهوامش الربح ضمن السعر النهائي للمشغولات، لذلك قد يختلف السعر الذي يدفعه المستهلك من محل لآخر.

10. حركة السوق المحلية

تؤثر حالة السوق وحجم المعروض والسيولة والإقبال على البيع والشراء في الأسعار، لذلك قد تتحرك الأسعار المحلية بشكل مختلف عن التغير اللحظي في السعر العالمي.