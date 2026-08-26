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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

626 ألف طن.. الوادي الجديد تختتم موسم توريد القمح 2026 بزيادة كبيرة

صوامع
صوامع
منصور ابوالعلمين

اختتمت محافظة الوادي الجديد موسم توريد القمح لعام 2026، بإجمالي كميات توريد بلغت نحو 626 ألفًا و666 طنًا، في مؤشر يعكس التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي وارتفاع الإنتاجية.

وأوضح الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن إجمالي الكميات الموردة داخل المحافظة بلغ 112 ألفًا و788 طنًا، شملت صومعة الخارجة وصومعة شرق العوينات وشون البنك، فيما بلغت الكميات التي تم توريدها خارج المحافظة نحو 513 ألفًا و878 طنًا.

وسجلت كميات التوريد زيادة قدرها نحو 58 ألفًا و292 طنًا مقارنة بالموسم السابق، الذي بلغ إجمالي التوريد خلاله 568 ألفًا و374 طنًا.

وأرجعت مديرية الزراعة الزيادة إلى التوسع الرأسي في زراعة القمح، والمتابعة المستمرة للمحصول، إلى جانب تنفيذ الدورات والندوات الإرشادية والحقلية بالتعاون مع الجهات البحثية، تحت إشراف إدارة الإرشاد والمكافحة برئاسة المهندس عماد بحر.

كما شهد الموسم توزيع 466 حقلًا إرشاديًا باستخدام تقاوي منتقاة عالية الإنتاجية، فيما بلغت المساحة المنزرعة بالقمح نحو 412 ألفًا و706 أفدنة.

وأكدت مديرية الزراعة أن النتائج المحققة تعكس جهود دعم المحاصيل الاستراتيجية ورفع معدلات الإنتاج، متمنية استمرار تحقيق معدلات إنتاج وتوريد أفضل خلال المواسم المقبلة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد صوامع قمح

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