إميلي كوبر في اليونان.. مفاجآت جديدة في الموسم الأخير من Emily in Paris

تعود إميلي كوبر إلى الشاشة من جديد في الموسم السادس والأخير من مسلسل «Emily in Paris»، مع استمرار ليلي كولينز في تقديم الشخصية التي ارتبط بها الجمهور على مدار المواسم السابقة، فيما تكشف الصور الأولى من الحلقات الجديدة عن تغييرات ومغامرات تنتظر إميلي قبل إسدال الستار على قصتها.

ويبدو أن نهاية الموسم الخامس ستترك أثرًا واضحًا على الأحداث المقبلة، بعدما وافقت إميلي على دعوة جابرييل، لتبدأ مرحلة مختلفة في علاقتهما وتضعهما أمام تطورات جديدة.

اليونان تدخل على خط أحداث «إميلي في باريس»

وتشهد أحداث الموسم الأخير انتقال إميلي إلى أجواء جديدة خارج باريس، حيث تتواجد اليونان ضمن أبرز مواقع التصوير، بعدما انتقل فريق العمل إليها لتسجيل عدد من المشاهد، بالتزامن مع استمرار التصوير في فرنسا.

ومن المقرر طرح الموسم السادس والأخير من المسلسل يوم 24 ديسمبر، ضمن موسم أعياد الميلاد، فيما كشف مبتكر العمل دارين ستار عن رغبته في تقديم موسم أكثر اتساعًا، يسمح للجمهور باكتشاف أماكن جديدة في أوروبا من خلال مغامرات إميلي.

قرارات جديدة تنتظر إميلي

وتدخل إميلي موسمها الأخير وهي أمام مجموعة من القرارات التي تمس حياتها المهنية والشخصية، خاصة مع استمرار حالة التداخل بين العمل والعلاقات العاطفية، وهو ما يدفعها إلى إعادة التفكير في اختياراتها وما تريده من المرحلة المقبلة.

وتجمع الصور الجديدة إميلي مع جابرييل وميندي، إلى جانب عدد من الشخصيات الرئيسية، في لقطات تعطي لمحة عن الأحداث التي تسبق النهاية.

ويشارك في الموسم الأخير كل من آشلي بارك، فيليبين لوروا-بوليو، لوكاس برافو، لوسيان لافيسكاونت وميني درايفر، ليختتم المسلسل رحلته بعد سنوات من العلاقات المتشابكة والمواقف الكوميدية والدرامية، مع موسم أخير يحمل طابعًا مختلفًا ويأخذ إميلي في مغامرة جديدة قبل نهاية الحكاية.