نتفليكس تسدل الستار على “إميلي في باريس” بعد ستة مواسم ناجحة

أعلنت منصة Netflix رسميًا انتهاء مسلسل Emily in Paris مع موسمه السادس المرتقب، ليضع بذلك نهاية واحدة من أبرز الأعمال الكوميدية الرومانسية التي حققت انتشارًا عالميًا واسعًا منذ إطلاقها عام 2020.



ويأتي القرار في وقت بدأ فيه تصوير الموسم السادس بالفعل في اليونان، على أن يكون هذا الجزء هو الفصل الأخير في رحلة البطلة “إميلي كوبر”، التي جسّدتها النجمة Lily Collins، بعد سنوات من التنقل بين عواصم أوروبية عدة، أبرزها باريس وروما.



واستطاع المسلسل منذ عرضه الأول أن يرسخ مكانته كواحد من أنجح إنتاجات نتفليكس، حيث تصدّر قوائم المشاهدة في عشرات الدول، وحقق مئات الملايين من المشاهدات، إلى جانب حضوره القوي في الثقافة الشعبية، خاصة في مجالي الموضة والسياحة.



لم تعلن نتفليكس عن سبب مباشر لإنهاء العمل، إلا أن المؤشرات تشير إلى توجه إبداعي لإنهاء القصة بشكل متكامل بدل إطالتها دون مبرر، خاصة مع رغبة صُنّاع العمل في تقديم خاتمة مرضية للجمهور، بعيدًا عن النهايات المفتوحة.



كما يأتي القرار في سياق أوسع لإعادة هيكلة المحتوى داخل المنصة، التي بدأت مؤخرًا في إنهاء عدد من مسلسلاتها الناجحة بعد عدة مواسم، ضمن استراتيجية توازن بين التكلفة وجودة الإنتاج.