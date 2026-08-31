أعماله أثرت وجدان الجمهور.. المركز القومي للسينما ينعي محمد التاجي

نعى المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، ببالغ الحزن والأسى، الفنان القدير محمد التاجي، الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعرب الدكتور أحمد صالح وأسرة المركز القومي للسينما عن خالص تعازيهم لأسرة الفنان الراحل ومحبيه، مؤكدين أن الساحة الفنية المصرية فقدت فنانًا متميزً، ترك بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية من خلال مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي أثرت وجدان الجمهور.

وتقدم المركز القومي للسينما بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وفاة محمد التاجي

وكانت قد قررت أسرة الفنان محمد التاجي إقامة صلاة الجنازة عليه من مسجد الثورة بصلاح سالم اليوم.

وغيب الموت اليوم الفنان الكبير محمد التاجي بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 72 عاما، بعد خضوعه لعدد من العمليات الجراحية على مدار الأشهر الماضية.

كان الراحل كتب قبل فترة عن وفاته على موقع فيسبوك: إذا مت لا تبكوا.. فقد كنت بالفعل ميتًا من الداخل.. أنا فقط أغمضت عيني.

ويعد الفنان القدير محمد التاجي من أبرز نجوم الجيل الذهبي، الذى ظل محافظًا على أدائه المتطور في الأعمال الفنية الجديدة، وتنوعت أدواره ولمع في الدراما التليفزيونية، لكن كانت أغلب مشاركاته تليفزيونية، ومن أهمها هو وهي، بوابة الحلواني، لا، الزيني بركات، أبو ضحكة جنان.