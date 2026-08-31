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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آخر مكالمة قبل الرحيل.. خيري محلاوي يكشف الساعات الأخيرة في حياة محمد التاجي

محمد التاجي
محمد التاجي
ميرنا محمود

كشف مدير التصوير خيري محلاوي، الصديق المقرب للفنان الراحل محمد التاجي، عن تفاصيل مؤثرة من الساعات الأخيرة في حياة الفنان، كاشفا عن آخر تواصل جمعهما قبل رحيله.

وكتب خيري محلاوي  عبر حسابه الشخصي على فيسبوك : "يا حبيبي لسه امبارح مكلمني، وقايل لي أنا تعبان يا خيري، والنهارده بعت لك زي كل يوم، وقلت لك طمني عليك قبل ماتشتم، وأول مرة ما تردش من الساعة 10 وتليفونك اتقفل ".


وتابع: "رحمة الله تغشاك ولروحك السلام وإلى لقاء فى عالم أفضل وأرحب، نسألكم الدعاء .


وكانت قد قررت أسرة الفنان محمد التاجي إقامة صلاة الجنازة عليه من مسجد الثورة بصلاح سالم غدًا.

وغيب الموت اليوم الفنان الكبير محمد التاجي بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 72 عاما، بعد خضوعه لعدد من العمليات الجراحية على مدار الأشهر الماضية.

كان الراحل كتب قبل فترة عن وفاته على موقع فيسبوك: إذا مت لا تبكوا.. فقد كنت بالفعل ميتًا من الداخل.. أنا فقط أغمضت عيني.
 

ويعد الفنان القدير محمد التاجي من أبرز نجوم الجيل الذهبي، الذى ظل محافظًا على أدائه المتطور في الأعمال الفنية الجديدة، وتنوعت أدواره ولمع في الدراما التليفزيونية، لكن كانت أغلب مشاركاته تليفزيونية، ومن أهمها هو وهي، بوابة الحلواني، لا، الزيني بركات، أبو ضحكة جنان.

مدير التصوير خيري محلاوي الصديق المُقرب للفنان الراحل محمد التاجي محمد التاجي الراحل محمد التاجي

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