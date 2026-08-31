يوفنتوس يسعى للتعاقد مع مهاجم نيوكاسل يونايتد

كشفت تقارير صحفية، عن مفاوضات يوفنتوس مع نيوكاسل يونايتد، للتعاقد مع المهاجم نيك فولتيماده على سبيل الإعارة.

ولم يشارك المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً في تعادل نيوكاسل 2 - 2 مع ليفربول في افتتاح الموسم، إذ فضّل المدير الفني ماتياس يايسله الاعتماد على يوان ويسا وويليام أوسولا في مركز المهاجم.

وبعد ذلك، شارك فولتيماده بديلاً لمدة 20 دقيقة في انتصار نيوكاسل على توتنهام هوتسبير بفارق هدفين.

ويمتد عقد المهاجم الدولي الألماني مع نيوكاسل حتى عام 2031، بعدما انضم إلى النادي في الصيف الماضي بعقد لمدة ست سنوات، في صفقة قياسية بتاريخ النادي بلغت قيمتها 75 مليون يورو (64.2 مليون جنيه إسترليني؛ 87.5 مليون دولار)، بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو أخرى إضافات محتملة.

مسيرة فولتيماده

ويأتي احتمال انتقال فولتيماده إلى إيطاليا في الوقت الذي يجري فيه مهاجم يوفنتوس جوناثان ديفيد محادثات بشأن الانتقال إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.

وبدأ فولتيماده موسمه الأول مع نيوكاسل بصورة إيجابية، بعدما سجل في أربع من أول خمس مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن مستواه تراجع خلال النصف الثاني من الموسم، ولم يعد لاعباً أساسياً بصورة مضمونة، كما جرّب مدربه السابق إيدي هاو تغيير مركزه وإشراكه في خط الوسط.

وكان فولتيماده قد انتقل إلى نيوكاسل بعد موسم 2024 - 2025 الذي شهد انطلاقته الكبيرة مع شتوتغارت الألماني، إذ سجل 17 هدفاً في 33 مباراة بجميع المسابقات.

وواصل المهاجم الألماني تألقه بعد ذلك من خلال سلسلة من العروض القوية في بطولة أوروبا تحت 21 عاماً، حيث سجل ستة أهداف وصنع ثلاثة أخرى خلال خمس مباريات.