جامعة الأقصر تفتح الباب أمام المواهب الطلابية بمعرض للفنون التشكيلية

أعلنت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، عن تنظيم معرض للفنون التشكيلية لطلاب كليات الجامعة من المتخصصين وغير المتخصصين، وذلك في إطار دعم المواهب الطلابية وتشجيع الإبداع واكتشاف العناصر المتميزة في مختلف المجالات الفنية

وتنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة الأقصر المعرض الذي يتيح للطلاب المشاركة بأعمال فنية متنوعة تشمل التصوير الملون، والجرافيك والطبعة الفنية، والأشغال الفنية، والنحت والخزف، إلى جانب الرسم، بما يوفر مساحة لعرض مواهب الطلاب وتشجيعهم على تطوير قدراتهم الفنية

وأكدت الجامعة أن المشاركة في المعرض متاحة أمام الطلاب المتخصصين وغير المتخصصين، على أن يحق لكل طالب المشاركة بعمل فني واحد فقط، مع ضرورة ألا تقل مساحة العمل عن 50 في 70 سم، فيما تركت موضوعات الأعمال الفنية مفتوحة أمام الطلاب لإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم

وتخصص الجامعة جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى للطلاب المتخصصين وغير المتخصصين، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الأعمال الفائزة للمشاركة في فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية بجامعة المنيا، بما يمثل حافزا للطلاب على تقديم أعمال فنية متميزة

ومن المقرر إقامة المعرض وتحكيم الأعمال يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، فيما حددت الجامعة يوم الخميس 17 سبتمبر 2026 موعدا نهائيا لتسليم الأعمال، وذلك بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالأقصر

ودعت جامعة الأقصر الطلاب أصحاب المواهب الفنية إلى سرعة المشاركة وتقديم أعمالهم خلال المواعيد المحددة، مؤكدة اهتمامها بالأنشطة الطلابية وحرصها على توفير الفرص التي تساعد على اكتشاف المواهب الشابة ودعمها وصقل قدراتها في مختلف المجالات