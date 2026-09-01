إيفرتون يحسم صفقة فولارين بالوجون..تفاصيل

أكدت تقارير صحفية، أن نادي إيفرتون قد أبرم صفقة مع فولارين بالوجون بعد أن قبل موناكو عرضاً بقيمة حوالي 35 مليون جنيه إسترليني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت مصادر لشبكة ESPN أن الرسوم قد ترتفع إلى 40 مليون جنيه إسترليني مع الإضافات، ومن المقرر أن يسافر اللاعب إلى ميرسيسايد لإجراء فحص طبي، الثلاثاء.

وكانت شبكة ESPN قد كشفت يوم الأحد أن فريق الدوري الإنجليزي الممتاز حدد المهاجم الأمريكي كهدف رئيسي في حال تمكن من التخلص من المهاجم الدولي الغيني بيساو بيتو.

وأضافت مصادر يوم الاثنين أن التحركات قد تسارعت لإتمام صفقة ضم لاعب أرسنال وميدلسبره السابق بالوجون بعد انتقال بيتو مقابل 15 مليون جنيه إسترليني إلى فريق فيورنتينا في الدوري الإيطالي.



يرغب ديفيد مويس، مدرب إيفرتون، في إجراء العديد من الإضافات إلى تشكيلته قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم الثلاثاء الساعة 23:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي.