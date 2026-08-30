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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توتنهام يسعى لضم ندياي وريتشارليسون مُرشح للانتقال إلى إيفرتون

ندياي وريتشارليسون
ندياي وريتشارليسون
أ ش أ

يُجري نادي توتنهام الانجليزي مفاوضات متقدمة لضم إيليمان ندياي من إيفرتون، بينما من المُتوقع أن ينتقل ريتشارليسون في الاتجاه المُعاكس ضمن مفاوضات منفصلة.

على الرغم من التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الناديين بشأن صفقة ندياي، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سينتقل إلى النادي الواقع شمال لندن، حيث أبدى مانشستر سيتي اهتمامًا باللاعب.

كما أجرى مانشستر سيتي محادثات لضم مهاجم ليفربول كودي جاكبو، وهو هدف آخر لتوتنهام، إلا أن ليفربول سيحتاج إلى تأمين بديل قبل الموافقة على أي صفقة.

يُبدي إيفرتون استعداده لبيع ندياي، البالغ من العمر 26 عامًا، بعد رفضه عروضًا عديدة لتجديد عقده، وعقده محادثات مع نادي الهلال السعودي في وقت سابق من هذا الصيف.

في الوقت نفسه، وافق إيفرتون مبدئيًا على شروط إعادة ضم المهاجم ريتشارليسون بعد أن أخبر مدرب توتنهام، روبرتو دي زيربي، مرارًا وتكرارًا برغبته في الرحيل.

دخل اللاعب البرازيلي الدولي عامه الأخير في عقده مع توتنهام، وسيشكل منافسة قوية للمهاجم الأساسي ثيرنو باري، في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل بيتو في ملعب هيل ديكنسون.

كما يزداد إيفرتون ثقةً في إتمام صفقة إعارة جاك جريليش من مانشستر سيتي، على الرغم من أن بنود الاتفاق لا تزال معقدة، حيث يدخل اللاعب الإنجليزي الدولي عامه الأخير في عقده مع النادي.

وقد فضّل جريليش العودة إلى إيفرتون، حيث قضى الموسم الماضي معارًا، على خيار الانضمام مجددًا إلى ناديه الأم أستون فيلا، الذي أبدى اهتمامًا أيضًا بضمه.

ويسعى إيفرتون أيضًا لضم ظهير أيمن، وهو قريب من التوصل إلى اتفاق بقيمة 9 ملايين إسترليني لضم كيني تيتي من فولهام، الذي كان قريبًا من الانضمام الصيف الماضي.

ويقوم فولهام حاليًا بتقييم البدائل المحتملة، وقد دخل في مفاوضات لضم أندريه راتيو من رايو فاليكانو.

وتُعد هذه الصفقات جزءًا من سلسلة صفقات مترابطة في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية يوم الثلاثاء المقبل.

نادي توتنهام الانجليزي إيليمان ندياي إيفرتون ريتشارليسون

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