نائب محافظ الوادي الجديد يبحث تحديث وتدقيق المخطط الاستراتيجي العام للمحافظة

عقد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، لقاءً مع وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة للتخطيط القومي والإقليمي، والوفد المرافق.

وذلك لمتابعة إجراءات تحديث وتدقيق المخطط الاستراتيجي العام للمحافظة والملامح التنموية لمراكزها في إطار مستهدفات رؤية 2030، بحضور حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية، والمهندسة دعاء دويدار مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس عبد الحكم جبالي عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من رؤساء المراكز والقيادات التنفيذية.

وتناول اللقاء الرؤية الاستراتيجية المقترحة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظة، والتي تستهدف ترسيخ مكانة الوادي الجديد كـ «ظهير مصر التنموي الأخضر والمستدام»، من خلال تبني أنماط تنمية تراعي الحساسية البيئية وتحافظ على الموارد المائية، وتعزز الاتصال الإقليمي والدولي، بما يدعم تنويع واستدامة الاقتصاد الصحراوي.

كما تضمنت الرؤية تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، والتوسع في مجالات التصنيع الزراعي والتعديني، وتحقيق الاستغلال الأمثل والآمن للمياه الجوفية، إلى جانب التوسع في الطاقة المتجددة ودعم السياحة البيئية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على البدء في تحديث وتدقيق قاعدة بيانات المشروعات الخدمية والاستثمارية والجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، ومن بينها الزراعة والري والصناعة والإسكان والمرافق والتعمير والكهرباء، على مستوى مراكز المحافظة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمحافظة.