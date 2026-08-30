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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة مع ممثلى أهالى قرى غرب سهيل

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاء موسع مع ممثلى الأهالى بقرى غرب أسوان وغرب سهيل ، وذلك بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والنائب اللواء على أبا زيد عضو مجلس النواب ، فضلاً عن مديرى الصحة والكهرباء والطرق والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

وأكد المهندس عمرو لاشين على الإهتمام المتواصل ببحث المطالب والإحتياجات الخدمية والتنموية المرتبطة بقرى غرب أسوان وغرب سهيل ، والإستماع إلى رؤى ومقترحات الأهالى ، مع العمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التى تم طرحها بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه المناطق .

إستكمال مشروعات  حياة كريمة 
وأشار المحافظ إلى الدعم المستمر من كافة أجهزة الدولة للإنتهاء من المشروعات الجارية بقطاعات البنية التحتية ، وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والصحة ورصف الطرق بما يسهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للأهالى ، مؤكداً على ضرورة دفع معدلات التنفيذ والإنتهاء من المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة إنتظام تشغيل عبارة غرب أسوان بإعتبارها أحد المحاور الحيوية لخدمة أهالى المنطقة وتيسير حركة المواطنين ، فضلاً عن تكثيف جهود النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات بقرية غرب سهيل السياحية ، والعمل على تحسين المظهر الحضارى والجمالى بها بما يتناسب مع طبيعتها السياحية ومكانتها كإحدى الوجهات المتميزة بالمحافظة .

تعزيز المشاركة المجتمعية

وناشد المهندس عمرو لاشين بأهمية المشاركة المجتمعية الجادة ، وتعاون الجمعيات الأهلية وممثلى الأهالى بهذه القرى مع الأجهزة التنفيذية للمساهمة فى دعم جهود الدولة وسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية بما يضمن تحقيق الإستفادة المثلى من هذه المشروعات ، ويعظم من مردودها الإيجابى على المواطنين .


وأكد المحافظ على إستمرار المتابعة والتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية للوقوف أولاً بأول على معدلات تنفيذ المشروعات ، والتعامل السريع مع أى معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ بما يضمن دخول المشروعات الخدمة فى أقرب وقت ممكن وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين.


وأكد محافظة أسوان أن المواطن يأتى فى مقدمة أولوياتها ، وأن أبوابها مفتوحة دائماً للإستماع إلى مطالب وإحتياجات الأهالى ، والعمل على تلبيتها فى إطار الإمكانات المتاحة ، مع إستمرار التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للإنتهاء من المشروعات الجارية ، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويترجم توجيهات القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة وآمنة ومستقرة للمواطنين ، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف ربوع المحافظة .

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