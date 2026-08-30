محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة مع ممثلى أهالى قرى غرب سهيل

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاء موسع مع ممثلى الأهالى بقرى غرب أسوان وغرب سهيل ، وذلك بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والنائب اللواء على أبا زيد عضو مجلس النواب ، فضلاً عن مديرى الصحة والكهرباء والطرق والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

وأكد المهندس عمرو لاشين على الإهتمام المتواصل ببحث المطالب والإحتياجات الخدمية والتنموية المرتبطة بقرى غرب أسوان وغرب سهيل ، والإستماع إلى رؤى ومقترحات الأهالى ، مع العمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التى تم طرحها بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه المناطق .

إستكمال مشروعات حياة كريمة

وأشار المحافظ إلى الدعم المستمر من كافة أجهزة الدولة للإنتهاء من المشروعات الجارية بقطاعات البنية التحتية ، وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والصحة ورصف الطرق بما يسهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للأهالى ، مؤكداً على ضرورة دفع معدلات التنفيذ والإنتهاء من المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة إنتظام تشغيل عبارة غرب أسوان بإعتبارها أحد المحاور الحيوية لخدمة أهالى المنطقة وتيسير حركة المواطنين ، فضلاً عن تكثيف جهود النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات بقرية غرب سهيل السياحية ، والعمل على تحسين المظهر الحضارى والجمالى بها بما يتناسب مع طبيعتها السياحية ومكانتها كإحدى الوجهات المتميزة بالمحافظة .

تعزيز المشاركة المجتمعية

وناشد المهندس عمرو لاشين بأهمية المشاركة المجتمعية الجادة ، وتعاون الجمعيات الأهلية وممثلى الأهالى بهذه القرى مع الأجهزة التنفيذية للمساهمة فى دعم جهود الدولة وسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية بما يضمن تحقيق الإستفادة المثلى من هذه المشروعات ، ويعظم من مردودها الإيجابى على المواطنين .



وأكد المحافظ على إستمرار المتابعة والتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية للوقوف أولاً بأول على معدلات تنفيذ المشروعات ، والتعامل السريع مع أى معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ بما يضمن دخول المشروعات الخدمة فى أقرب وقت ممكن وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد محافظة أسوان أن المواطن يأتى فى مقدمة أولوياتها ، وأن أبوابها مفتوحة دائماً للإستماع إلى مطالب وإحتياجات الأهالى ، والعمل على تلبيتها فى إطار الإمكانات المتاحة ، مع إستمرار التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للإنتهاء من المشروعات الجارية ، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويترجم توجيهات القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة وآمنة ومستقرة للمواطنين ، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف ربوع المحافظة .