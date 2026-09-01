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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام عبد الفتاح يوضح الفارق بين ركلة جزاء بن شرقي وحالة الدوري السعودي

حتحوت
حتحوت
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل حديثه مع عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، بشأن الجدل حول ركلة الجزاء التي حصل عليها أشرف بن شرقي، ومقارنتها بحالة تحكيمية شهدتها إحدى مباريات الدوري السعودي.

الدوري السعودي

وقال حتحوت إن عصام عبد الفتاح كان يحلل مباراة في الدوري السعودي منذ يومين، وشهدت سقوط لاعب الاتحاد داخل منطقة الجزاء عقب التحام مع مدافع المنافس، إلا أن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء، وعندما سأله المذيع عن سبب القرار، أوضح أن «الدفعة لا ترقى لأن تصبح ضربة جزاء».

وأضاف حتحوت أنه بعد انتشار المقارنة بين الحالتين، تواصل مع عصام عبد الفتاح، الذي أكد أن الموقفين مختلفان تمامًا، موضحًا أن حالة الدوري السعودي كانت التحامًا بين لاعبين ارتقيا معًا للكرة، وبالتالي فإن الدفعة لا تستوجب احتساب ركلة جزاء.

وأوضح عبد الفتاح، وفقًا لرواية حتحوت، أن حالة أشرف بن شرقي مختلفة، لأن اللاعب كان متجهًا للكرة، بينما المنافس لم يكن في وضع تنافس عليها، وبالتالي فإن الدفعة في هذه الحالة تُعد إعاقة، خاصة أن بن شرقي كان في الهواء وقت حدوثها.

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