طلائع الجيش يعلن تشكيل مواجهة زد في الدوري المصري

أعلن جمعة مشهور، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة زد، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش أمام زد كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: أحمد زولا، محمد فتح الله، خالد سطوحي، عمرو طارق.

خط الوسط: يحيى مصطفى، أحمد وحيد، إسلام محارب، محمد عاطف، كريم طارق.

خط الهجوم: فارس حاتم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد مجدي، حامد الجابري، خالد أبو زيادة، الخواجة، محمد هاني، أحمد طارق، تومي أونسو، زغلول الدسوقي، وإسماعيل أجورو.

ويدخل طلائع الجيش اللقاء وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق زد المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.