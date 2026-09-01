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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 مواجهات تنتظر الأهلي في سبتمبر قبل التوقف الدولي

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 مباريات مهمة خلال شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الموسم الحالي 2026-2027، وذلك قبل فترة التوقف الدولي المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من الشهر.

ويواصل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تمكن من تحقيق انطلاقة قوية في المسابقة وحصد العلامة الكاملة خلال أول جولتين، ليجمع 6 نقاط قبل خوض مواجهاته المقبلة.

واستهل الأهلي مشواره في الدوري بتحقيق الفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، قبل أن يواصل انتصاراته في الجولة الثانية بعدما تغلب على زد بهدفين دون رد، ليحتل موقعًا متقدمًا في جدول ترتيب المسابقة.

ويبحث الفريق الأحمر عن مواصلة نتائجه الإيجابية خلال شهر سبتمبر، حيث يخوض 3 مواجهات متتالية في بطولة الدوري، تبدأ بمواجهة سموحة، ثم المقاولون العرب، وأخيرًا أبو قير للأسمدة.

مباريات الأهلي في سبتمبر

يبدأ الأهلي مبارياته خلال الشهر الجاري بمواجهة سموحة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الخميس 3 سبتمبر
الأهلي ضد سموحة – الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وبعد ذلك، يحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب في الجولة الرابعة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق لمواصلة سلسلة انتصاراته وحصد 3 نقاط جديدة.

الأربعاء 9 سبتمبر
المقاولون العرب ضد الأهلي – الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويختتم الأهلي مبارياته خلال شهر سبتمبر بمواجهة أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، قبل الدخول في فترة التوقف الدولي.

الثلاثاء 15 سبتمبر
الأهلي ضد أبو قير للأسمدة – الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تتوقف منافسات الأهلي خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر بسبب التوقف الدولي، على أن يستأنف الفريق مبارياته عقب انتهاء فترة التوقف، وفقًا لجدول المسابقات.

الأهلي مباريات الأهلي مواعيد مباريات الأهلي المقبلة

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