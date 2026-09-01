النيل الثقافية ناقلا رسميا لحفل افتتاح الدورة الـ 33 لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.. الليلة

تنقل قناة «النيل الثقافية» بصفتها الناقل الرسمي، مراسم حفل افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي على الهواء مباشرة، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، من قلب المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بتغطية شاملة تؤمنها وحدات الإذاعة الخارجية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

يتولى إخراج البث المباشر المخرج سيد شلبي، فيما يقدم الاستوديو والتغطية الحية المذيعان نانسي إبراهيم وعمرو أحمد، ومن إعداد محمد سيف، بحضور لفيف من كبار المسرحيين والفنانين والمخرجين والنقاد، إلى جانب تكريم نخبة من رواد وأعلام الفن المسرحي على خشبة الأوبرا.

وتشهد هذه الدورة تنافساً فنياً واسعاً بمشاركة فرق وعروض مسرحية تمثل نحو 14 دولة عربية وأجنبية تتلاقى لتقديم أحدث الرؤى الطليعية والمبتكرة تحت تقييم لجنة تحكيم دولية، بالتوازي مع فعاليات البرنامج الفكري المصاحب الذي يضم ورش عمل تخصصية وندوات نقدية تبحث قضايا التجديد ومستقبل المسرح المعاصر.