باستثمارات 20 مليار دولار.. تيدا الصينية: حصلنا على تسهيلات كبيرة من الحكومة المصرية

أكد المدير التنفيذي لشركة تيدا الصينية في مصر، أن الشركة بدأت استثماراتها في مصر عام 2008، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال المدير التنفيذي لشركة تيدا في مصر: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتميز بموقع استراتيجي، وحصلنا على تسهيلات كبيرة من الحكومة المصرية ساعدتنا على زيادة استثماراتنا".

وأضاف المدير التنفيذي لشركة تيدا في مصر:" مصر تتميز بموقع متميز يربط بين القارات الثلاث، ومصر تشهد استقرارا وتطورا كبيرا في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وتابع المدير التنفيذي لشركة تيدا في مصر: "العلاقات الصينية المصرية تشهد تطورا ملحوظا في عهد الرئيس المصريط.

وتابع المدير التنفيذي لشركة تيدا في مصر: "بدأنا العمل في منطقة تيدا الاستثمارية

بقناة السويس عام 2008 بناء على توجيهات الرئيس الصيني".

وأكمل المدير التنفيذي لشركة تيدا في مصر : استثماراتنا في منطقة تيدا بقناة السويس بلغت نحو 20 مليار دولار".