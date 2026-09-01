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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بلاش شيطنة اللاعبين .. إعلامي يفجر مفاجآت عن تجديد نجوم الأهلي

لاعبي الاهلي
لاعبي الاهلي
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

فتح الإعلامي أحمد أسامة، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، النار على ما وصفه بمحاولات «شيطنة اللاعبين» في أزمات تجديد العقود داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن من حق اللاعبين التفاوض على حقوقهم المالية، لكن دون وضع شروط قد تمثل خطرًا على النادي.

وقال أحمد أسامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أسهل حاجة هي كلمة سكريبت، ودي فعلًا بتجيب نتيجة، والبعض أحيانًا بيسكت تحت ضغط المزايدة دي».

وأضاف: «الحقيقة أنا اتكلمت بتلميح وتصريح في قصة تجديد اللاعبين، ويمكن الحاجة الوحيدة في القصة دي اللي أنا متفق فيها مع كابتن شوبير هو تصريحه المتلفز ونصيحته الكريمة بلاش شيطنة اللاعبين».

وتابع: «أنا فعلًا هنا متفق مليون %، خاصة لما يكون اللاعب فعلًا مش شيطان ولما تكون طلباته في سياق مقبول جدًا».

وأشار أحمد أسامة إلى أزمة إمام عاشور السابقة، قائلًا: «لكن كابتن شوبير لم يعمل بهذه النصيحة مع إمام عاشور، وكان له حصة لا بأس بها في الإذاعة صباحًا وعلى الشاشة مساءً، وكان بيراهن على صورة إمام الذهنية عند الجماهير وضغط جماهير الزمالك».

وأوضح: «مش هتلاقي لاعب تعرف تشيطنه زي إمام عاشور، ناهيك عن بعض المواقع ومشاهير السوشيال ميديا اللي صدقوا إن إمام متمرد وبدأت النغمة دي».

وأكد أن إمام عاشور كان يرغب في تعديل عقده والاستمرار مع الأهلي، مضيفًا: «مش بقول إنه ملاك، لكن قصة إمام عاشور إنه كان عاوز تعديل عقده وتنفيذ الأهلي قراره المعلن بداية الموسم الماضي، لكن رغبة إمام الأكيدة كانت الاستمرار مع الأهلي».

وانتقل أحمد أسامة للحديث عن ياسر إبراهيم وهاني مصطفى شوبير، مؤكدًا أن من حق اللاعبين التفاوض على عقودهم، وقال: «ياسر عنده عقد والأهلي رفض.. طبيعي يتكلم ويتفاوض ماديًا. هاني؟ ابن النادي ومع ذلك شايف من حقه تمامًا يتفاوض على آخر عقد له».

وعن مصطفى شوبير، قال: «مصطفى شوبير؟ ابن النادي وابن ابن النادي.. كان أعلى قيمة عقد ناشئ متصعد للفريق الأول، بس دلوقتي بننسى الكلام ده ونقول عقده 4 مليون ونعقد مقارنة مع الفريق الأول».

وأضاف: «حق الله عقد مصطفى حاليًا لا يتناسب مع دوره ولا إمكانياته، ومن حقه يتفاوض على مبلغ مالي محترم حتى لو طلب 100 مليون، حقه.. والنادي من حقه يقبل أو يرفض».

وشدد أحمد أسامة على رفضه لفكرة وضع شرط جزائي يسمح للاعب بالرحيل في أي وقت، قائلًا: «لكن لما يكون المشكلة شرط جزائي يدفعه اللاعب ويمشي أي وقت؟ لا هنا الخطر وغير المقبول، ولا يليق من ابن نادي في أي نادي».

وتابع: «لو الأهلي وافق على كده يبقى الخطر بعينه، وكل لاعب يجي يجدد يبقى حقه يتشرط على النادي».

كما علق على غضب الإعلامي أحمد شوبير من تسريب أخبار مفاوضات التجديد، قائلًا: «كابتن شوبير بقى يزعل إن الخبر اتسرب؟ حقه، بس كإعلامي كبير عارف إن شغلته أصلًا أساسها تسريب الأخبار، اللي يزعل الخبر صحيح ولا مش صحيح؟».

واختتم أحمد أسامة حديثه بالتأكيد على أن دعم مصطفى شوبير مرتبط برغبته في الاستمرار مع الأهلي، قائلًا: «مصطفى شوبير حتى الآن لاعب النادي الأهلي، الدعم له مشروط برغبته البقاء في الأهلي، لأن جمهور الأهلي معندوش أعز من النادي».

واختتم رسالته قائلًا: «جمهور الأهلي بخير.. وألف أهلًا بضريبة الرأي الحر».

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