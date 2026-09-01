محمد العدل يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي: من يرى نفسه أكبر من النادي فليرحل

وجّه المنتج الفني محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، رسالة قوية إلى بعض لاعبي الفريق، مؤكدًا أن الانتماء للنادي يجب أن يأتي قبل أي لاعب مهما كانت موهبته أو نجوميته.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من يرى نفسه قد أصبح أكبر من النادي.. فليرحل غير مأسوف عليه».

وأضاف: «قد تكون موهوبًا.. لكن النادي هو من صقل تلك الموهبة.. فلا تنسوا ذلك.. ارحلوا عن النادي».

وتابع: «بنحبكم طبعًا.. ولا ننكر ما قدمتموه للنادي.. لكن النادي قدم لكم أكثر.. رغم حبنا لكم.. فإن حبنا للنادي أكبر».

واختتم رئيس قناة الأهلي السابق رسالته قائلًا: «شكرًا على ما قدمتموه وارحلوا عنا.. وسيظل دائمًا الأهلي فوق الجميع».

وتأتي رسالة محمد العدل في ظل حالة من الجدل حول عدد من الملفات داخل الفريق، خاصة ما يتعلق بتجديد عقود بعض اللاعبين ومطالبهم خلال الفترة الحالية.