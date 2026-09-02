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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مهرجان رياضي في مركز التنمية الشبابية بالغنايم لدعم مشاركة ذوي الهمم بأسيوط

مهرجان رياضي في مركز التنمية الشبابية بالغنايم
مهرجان رياضي في مركز التنمية الشبابية بالغنايم
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية توفير الأنشطة الرياضية والمجتمعية الملائمة لذوي القدرات والهمم، ودمجهم بصورة فاعلة في مختلف الفعاليات حيث أن الرياضة تمثل أحد أهم الأدوات لتنمية القدرات وبناء الثقة بالنفس وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد السويفي وكيل الوزارة بأسيوط، نظمت مهرجانًا رياضيًا لذوي القدرات والهمم في مركز التنمية الشبابية بالغنايم بمشاركة 25 عضوًا، وسط أجواء اتسمت بالحماس والروح الرياضية والتفاعل الإيجابي.

وأضاف المحافظ أن المهرجان تضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمسابقات الرياضية التي تتناسب مع طبيعة وقدرات المشاركين، بما يتيح لهم ممارسة الرياضة في بيئة آمنة وداعمة ويشجعهم على الاستمرار في ممارسة الأنشطة الرياضية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وأشار اللواء محمد علوان إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين ودمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، وتوفير الفرص المتكافئة أمامهم للمشاركة في الأنشطة الرياضية والشبابية، والاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم بما يرسخ مفهوم الرياضة للجميع ويعزز بناء مجتمع.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة العمل على توسيع قاعدة مشاركة ذوي القدرات والهمم في الأنشطة الرياضية، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة لهم من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات بمختلف مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بالمحافظة بما يسهم في اكتشاف مواهبهم وصقلها وإتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق المزيد من الإنجازات.

أسيوط محافظ أسيوط الأنشطة الرياضية ذوي القدرات والهمم مركز التنمية الشبابية

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