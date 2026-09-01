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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برنامج أوروبي جديد لدعم المزارعين وتعزيز صمود قرى أسيوط أمام تغير المناخ

لقاء تعريفي ببرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الريفية والمزارعين بقرية كوم أبو شيل بأبنوب
لقاء تعريفي ببرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الريفية والمزارعين بقرية كوم أبو شيل بأبنوب
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية البرامج التنموية التي تستهدف دعم المجتمعات الريفية والمزارعين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التغيرات المناخية وتحسين سبل المعيشة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم الشراكات الدولية وتنفيذ المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة بالقرى.

وأوضح محافظ أسيوط أن المهندس محمد عبد الرحمن محمود، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، شارك في اللقاء التعريفي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الريفية والصمود أمام تغير المناخ والتغذية في صعيد مصر، والذي عقد بقرية كوم أبو شيل بمركز أبنوب، للتعريف بأهداف البرنامج ومحاور عمله وآليات التنفيذ والتنسيق مع المجتمعات المحلية.

وأشار إلى أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وبالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي، ويستهدف محافظات أسيوط وسوهاج وقنا، وفي أسيوط مركزي الفتح وأبنوب، حيث يستهدف بمركز أبنوب 3 وحدات محلية و11 قرية هي: الحمام، وبني إبراهيم، وبني محمديات.

وأضاف المحافظ أن البرنامج يهدف إلى دعم المجتمعات الريفية، وتحسين سبل المعيشة، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة والأمن الغذائي والتغذية، فضلًا عن نشر الممارسات السليمة في إدارة وتدوير المخلفات الزراعية والاستفادة منها اقتصاديًا وبيئيًا.

وشهد اللقاء حضور المهندس إيهاب رمسيس، وأماني معوض، وأسامة حسين كامل، ورحمة تمام، ودعاء أحمد، والدكتور إسماعيل عويضة، حيث جرى استعراض أهداف البرنامج ومحاور التدخل ومناقشة آليات التنفيذ والتنسيق مع المجتمعات المحلية.

وأكد اللواء محمد علوان حرص المحافظة على دعم المزارعين وتنمية القرى، والاستفادة من الشراكات والبرامج التنموية في تحسين الخدمات وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المشاركة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، وبناء مجتمعات ريفية أكثر قدرة على التكيف والصمود أمام التغيرات المناخية.

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