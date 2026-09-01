أسرة بالكامل تفوز بقرعة الحج فى أسيوط: مش مصدقين.. ربنا فضله كبير

أجرت مديرية أمن أسيوط قرعة الحج العلنية لعام 2026، بحضور اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط واللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية وقيادات المديرية.

وسادت حالة من الفرحة بين الفائزين من الحجاج، وانهالت الزغاريد والصياح مع إعلان أسماء الفائزين من كل المراكز التابعة للمحافظة.

وأظهرت قرعة الحج فى أسيوط فوز أسرة بالكامل الأب والأم والابن وزوجته وسط فرحة عارمة امتزجت بالزغاريد والدموع والسجود لله شكرًا عقب إعلان أسماء الفائزين.

وقال فرغلى على سيف من قرية شطب دا فضل ربنا علينا الفوز جميعا بالقرعة أنا وزوجى وابنى وزوجته وأشكر وزارة الداخلية ومديرية أمن أسيوط على مجهودهم فى تلك القرعة.